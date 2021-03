Maiori, Valentino Fiorillo su centro vaccinale: “Castiglione una cosa seria. A Maiori attendono prima dose”

L’ex consigliere del comune di Maiori, Valentino Fiorillo, interviene con un post su Facebook circa la situazione del centro vaccinale. Riportiamo di seguito le sue parole.

Questo il centro vaccinale di Castiglione (una cosa seria), dove ieri sono iniziate le seconde dosi agli anziani degli altri comuni. A Maiori, dopo il roboante annuncio dell’apertura del fantastico centro vaccinale, i nostri anziani aspettano ancora la chiamata per la prima dose; inoltre, adesso il sindaco si accorge di aver fatto una ca…ta (anche se non lo ammetterà mai, come suo solito) e chiede di chiudere il centro di Maiori e trasferire anche i nostri vaccinandi a Castiglione.

Intanto si è creata una situazione di una gravità inaudita, di cui forse non ci stiamo rendendo conto appieno, rispetto alla quale, oltre al nostro sindaco, dovrebbe forse rispondere il capogruppo delegato alla sanità del nostro comune, evidentemente troppo impegnato a screditare il suo assessore.

Intanto, a causa di questi amministratori, i nostri cittadini sono i primi a prendersi cacca e rifiuti degli altri comuni e gli ultimi a veder riconosciuti i propri diritti.