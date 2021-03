Maiori . Su Rai Tre la vicenda depuratore. Fiorillo “E’ un danno”, Capone “Si farà, non è impattante”. Il dibattito sul depuratore consortile di Maiori in Costiera amalfitana è arrivato su Rai Tre . Il depuratore comprensoriale servirà mezza Divina , da Ravello ad Atrani, Minori e Maiori , per 14 mila abitanti . Un servizio che ha visto parlare per il fronte del no l’ex consigliere comunale Valentino Fiorillo “E’ un danno, di tutti i tipi, come la puzza che ha avuto Amalfi. Non si sono valutati progetti alternativi, si può fare la condotta sottomarina fino a Salerno come Cetara e lo dimostreremo” , come sostenuto dal Comitato , mentre il sindaco Antonio Capone ha affermato “Si farà, non è impattante e non puzzerà. L’impianto è interrato e servirà a tutelare la nostra principale risorsa , il mare “. Le telecamere della Rai hanno pure fatto dei passaggi sui pareri della Regione Campania e della provincia di Salerno e sono state sui luoghi del Demanio dove si realizzerà l’impianto. Continua la querelle