Maiori: sistema di allertamento idrogeologico installato a Ponteprimario e in zona Casa Imperato Superiore.

L’Amministrazione comunale, per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini, ha incrementato i sistemi volti a ridurre i rischi per l’incolumità pubblica derivanti da violenti eventi atmosferici. “Sono particolarmente vulnerabili a tali fenomeni i tratti stradali vicini a fiumi e torrenti, dove, in caso di piogge intense, il rapido innalzamento dei livelli d’acqua può innescare gravi pericoli per le persone e per la circolazione stradale. Pertanto il Comune di Maiori ha recentemente adottato un sistema di allertamento di strada allagata”, leggiamo sulla pagina Fb del comune.

“Da poche ore sono attivi due dispositivi di monitoraggio e allarme atti alla segnalazione tempestiva di eventuali allagamenti della sede stradale, situati rispettivamente nel tratto di collegamento sopra il torrente Reghinna tra via Nuova Chiunzi e via Sciulia e in zona Casa Imperato Superiore. A seguito della rilevazione del superamento dei normali livelli idrometrici, viene automaticamente segnalata l’inibizione al transito mediante l’attivazione di apposite lanterne semaforiche. Grazie al ricorso a tecnologie affidabili ed efficaci, i cittadini saranno allertati in tempo reale in caso di situazioni di pericolo e sarà possibile garantire migliori standard di sicurezza e protezione alla collettività”.