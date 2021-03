Maiori: rifiuti sul costone della spiaggia del Cavallo Morto

Maiori. Come si vede nel video di Positanonews, il costone della spiaggia Cavallo Morto è inondato di rifiuti sversati dalla strada soprastante. Un atto vergognoso contro il nostro bellissimo territorio.

Un peccato vedere una delle spiagge più iconiche della Costiera amalfitana – nelle vicinanze del cimitero di Maiori – deturpate da vandali che noncuranti gettano i rifiuti. Maiori è punteggiata da zone di versamento rifiuti in corrispondenza di ogni piccola area di sosta, e sono diverse, per cui la strada e l’ambiente circostante non sono messi bene.