Maiori, prosegue la campagna vaccinale per over-80 e personale scolastico

Maiori. Il sindaco di Minori Andrea Reale, in qualità di delegato alla sanità, rende noto: «Come comunicato, proseguono i turni vaccinali alla sede di Palazzo Mezzacapo a Maiori per i soggetti ultraottantenni e per il personale scolastico. All’uopo si precisa che negli orari di chiusura della z.t.l., le autovetture che trasportano i prenotati al centro vaccinale dovranno attenersi alle seguenti modalità. Si dovrà imboccare Corso Reghinna esclusivamente in discesa, dall’incrocio di Via Pedamentina. Ivi, all’altezza del semaforo, un volontario della Protezione Civile annoterà il numero di targa del veicolo per inserirlo nella white list con diritto di accesso alla ztl. L’accompagnatore potrà sostare con il veicolo lungo il Corso solo per il periodo strettamente necessario alla somministrazione del vaccino.

Si comunica altresì che, per i prossimi turni vaccinali, che coinvolgeranno anche le ulteriori categorie individuate, in collaborazione con le direzioni generali dell’Azienda “Ruggi d’Aragona” e dell’ASL e con le amministrazioni locali, si sta valutando la possibile riorganizzazione delle sedi, che dovrebbero essere accorpate come segue:

Ospedale S. Leonardo di Salerno per i residenti a Vietri e a Cetara;

Ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello per i residenti a Tramonti, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani e Amalfi (a partire dall’interruzione stradale);

Ambulatorio di Positano per i residenti nei rimanenti comuni (a nord dell’interruzione).

Di tale riorganizzazione, volta determinata, verrà data ampia comunicazione.

Si avvisa inoltre che stanno per iniziare anche le vaccinazioni domiciliari per i soggetti allettati o intrasportabili. In proposito si avverte che chi, pur avendo richiesto la vaccinazione al proprio domicilio, ritiene invece preferibile recarsi di persona al sito vaccinale, può concordare telefonicamente le relative modalità con il Centro Operativo (C.O.C.) del proprio Comune».