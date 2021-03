Maiori: Piano di prevenzione della corruzione 2021/2023. Si accettano proposte dai cittadini

Maiori. Al via il Piano di prevenzione della corruzione 2021/2023 e programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Maiori. Pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di contributi ed osservazioni. Cosa leggiamo nel documento firmato dal Segretario Comunale Dott.ssa Colomba Manzolillo.

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Comune di Maiori, con delibera di G.C. n. 16 del 31.01.2019, ha adottato il Piano di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2019-2021. Al fine di procedere all’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2021-2023, si intende realizzare una forma di consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

Pertanto, si invitano i cittadini e le organizzazioni interessati a presentare, secondo il modello sotto riportato, entro e non oltre il 18.03.2021, ore 12,00 eventuali proposte e/o osservazioni per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021-2023 al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it o tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune. Al fine di consentire apporti mirati, è possibile consultare i sopra menzionati documenti sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione”. Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione e il contributo che si vorrà prestare nella redazione del piano che sarà oggetto, comunque, di aggiornamento con cadenza annuale.

Qui l’avviso pubblico.