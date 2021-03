Maiori, oggi Consiglio Comunale a porte chiuse

Consiglio Comunale del 16 marzo 2021

AVVISO

In riferimento all’avviso prot. n° 3761 del 12.03.2021 relativo alla Convocazione del Consiglio

Comunale del 16 marzo p.v.,

SI PARTECIPA

che la seduta, per motivi connessi all’attuale andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,

si svolgerà a PORTE CHIUSE, senza presenza di pubblico, ma con garanzia di pubblicità delle

riprese dei lavori del Consiglio a mezzo trasmissione in differita sul canale YouTube del Comune di Maiori.

Maiori, li 15.03.2021

IL SINDACO

F.to Antonio Capone

Ordine del Giorno

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 30.11.2020, 30.12.2020 E 30.01.2021;

2. SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIANPIERO ROMANO;

3. SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI D’AMATO, DELLA PACE E CESTARO:

DEPURATORE CONSORTILE MAIORI – MINORI: CONTEZZA DA PARTE

DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA CONSISTENZA E DELLO STATO DI

AVANZAMENTO DELLE PROCEDURE E DELLE SOLUZIONI DI PROGETTO; CONTEZZA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLE IMPLICAZIONI

CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI NATURA LOGISTICA,

GESTIONALE, AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA, NONCHÉ DEL

COINVOLGIMENTO DEI COMUNI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE

DELL’OPERA CONSORTILE;

4. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI. RINNOVO ADESIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

5. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 lett. a) D.lgs. 267/2000. – SENTENZA GdP SALERNO N. 6739/2019;

6. REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. INTEGRAZIONE ART. 30.

7. GESTIONE IN FORMA ASOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS N. 267/2000.

In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e delle vigenti disposizioni in materia di

contenimento alla diffusione e al contagio da COVID-19

SI NOTIZIA

che il presente invito sarà notificato non già con consegna a mano da parte del messo notificatore, come di consueto, ma a mezzo posta certificata e/o ordinaria, quest’ultima per coloro che non disponessero di indirizzo pec, in ossequio alle indicazioni date in risposta alle FAQ sulle prescrizioni della circolare n. 2 della Funzione Pubblica in merito, tra l’altro, alle modalità di comunicazione da parte della P.A. in questo particolare momento storico di gestione dell’emergenza sanitaria.