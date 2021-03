Maiori, l’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini” festeggia il suo ingresso nella “rete nazionale scuole smart”.

Ieri online la prima assemblea della rete nazionale scuole smart (RNSS) con docenti e dirigenti da ogni parte d’Italia. Il Dirigente della scuola capofila, Antonio Iaconianni: “Un successo inaspettato, da oggi inizia il cammino della speranza!”

Si è tenuta ieri online la Prima Assemblea della Rete Nazionale Scuole Smart (RNSS) con scuola capofila il Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza.

I sistemi di gestione dell’incontro sono stati decisamente innovativi, con una sapiente regia curata dalla scuola capofila e con votazioni virtuali e sistemi di partecipazione alle decisioni da parte dei partecipanti che si sono avvalsi di ausili altamente tecnologici propri di un’assemblea che nasce in un contesto antesignano e proiettato alla valorizzazione delle opportunità offerte dall’informatica applicata alla gestione del lavoro.

La Rete si propone di promuovere la diffusione dello smart working nel mondo dell’istruzione oltre alla DaD e DDI; condividere con le Scuole della Rete obiettivi strategici, metodologie, e promuovere attività di ricerca-azione; collaborare alla progettazione e allo sviluppo di un Portale della “Rete Nazionale Scuole Smart”; realizzare un Osservatorio della Scuola Smart per la raccolta di informazioni e monitoraggio; promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione; promuovere e pubblicizzare le buone pratiche.

Hanno partecipato dirigenti e docenti provenienti da ogni parte d’Italia, per un’iniziativa che è un cantiere per le sfide che aspettano la scuola che verrà.

Della Rete ad oggi fanno parte le scuole di: Asti, DD V Circolo di Asti – Dirigente: Graziella Ventimiglia; Valenza (AL), IIS “B. Cellini” – Dirigente: Barbara Stasi; Parabiago (MI), LS “Claudio Cavalleri” – Dirigente: Chiara Lanzani; Treviso, IIS “Giorgi-Fermi” – Dirigente: Maurizio Curcio; Lozzo Atestino (PD), Istituto Comprensivo – Dirigente: Alfonso D’Ambrosio; Roma, Liceo “Mamiani” – Dirigente: Tiziana Sallusti; Roma, IC Via dei Consoli – Dirigente: Alessia Lo Bosco; Anagni (FR) LS INT_QUAD Leoniano – Dirigente: Anna Marsili; Caserta, Liceo “Manzoni” – Dirigente: Adele Vairo; Maiori (SA), IC “Rossellini” – Dirigente: Anna Maria Ferrigno; Aversa (CE), LS “Fermi” – Dirigente: Adriana Mincione; Bari, CD “S. Filippo Neri” – Dirigente: Alba Decataldo; Acri (CS), Liceo “Julia” – Dirigente: Maria Brunetti; Paola (CS), IPSEOA “S. Francesco” – Dirigente: Elena Cupello; Cosenza, IIS “Lucrezia Della Valle”-Dirigente: Gianfranco Maletta; Rende (CS), LC “G. Da Fiore” – Dirigente: M. Gabriella Greco; Reggio C., LC “Campanella” – Dirigente: Maria Rosaria Rao; Vibo Valentia Marina, IC “A. Vespucci” – Dirigente: Maria Salvia; Tropea (VV), IIS “P. Galluppi” – Dirigente: Nicolantonio Cutuli; Lamezia (CZ), LC “F.Fiorentino” – Dirigente: Nicolantonio Cutuli; Paola (CS), IIS “Pizzini-Pisani” – Dirigente: Miriam Curti; Scigliano (CS) IO Bianchi-Scigliano – Dirigente: Fiorangela D’Ippolito; Catania, LC “Cutelli” – Dirigente: Elisa Colella; Isole Femmine (PA), IC “Francesco Riso” – Dirigente: Anna Tarallo; Biancavilla (CT), CD “S.Giovanni Bosco” – Dirigente: Angela Pistone; Bronte (CT), IISS “Ven. I. Capizzi” – Dirigente: Grazia Emmanuele; Sciacca (AG), IISS “T.Fazello” – Dirigente: Giovanna Pisano; Caltanissetta, LCLeC “R. Settimo” – Dirigente: Loredana Schillaci; Paternò (CT), DD1 “Lombardo Radice” – Dirigente: Ornella Peri; Gela (CL), ITT “E. Morselli” – Dirigente: Serafina Ciotta; Cagliari-LS “Michelangelo” – Dirigente: Raffaele Rossi; Tempio Pausania (SS), IIS “Don Gavino Pes” – Dirigente: Francesca Spampani.

E’ stato eletto il Comitato di Presidenza del quale faranno parte: oltre ad Antonio Iaconianni i ds Tiziana Sallusti, Elisa Colella, Anna Tarallo e Francesca Spampani.

Durante i lavori è stata, poi, eletta la Cabina di Regia, composta dai seguenti rappresentanti su base regionale: per il Piemonte, Graziella Ventimiglia; per la Lombardia, Chiara Lanzani; per il Veneto, Maurizio Curcio; per il Lazio, Tiziana Sallusti; per la Campania, Adriana Mincione; per la Puglia, Alba de Cataldo; per la Calabria, Antonio Iaconianni; per la Sicilia, Elisa Colella; per la Sardegna, Francesca Spampani.

Inoltre l’Assemblea ha deliberato che la Conferenza Annuale 2022 si terrà nella città di Catania.

L’incontro è stato presieduto e moderato da Antonio Iaconianni, dirigente del Liceo Classico ‘Telesio’, che al termine ha dichiarato: «Stasera ho percepito grande entusiasmo, e non nego una certa emozione. Sono certo che già da domani avremo altre adesioni ad una Rete che vuole essere soprattutto un’opportunità per lavorare in sinergia dal Piemonte alla Sicilia e per far si che la scuola non si limiti ad inseguire la modernità, ma possa, come mi piace ripetere, concretamente anticipare il futuro. Ringrazio tutti i partecipanti che con la loro adesione sono segno di speranza per la scuola di domani. Oggi – ha continuato il Preside – il mondo della scuola ha il dovere di sposare le buone pratiche legate allo smart working: occorre una nuova leadership che lavori per obiettivi e che tenga conto delle problematiche ambientali. Sono sempre più convinto che sia vietato tornare indietro, ma che noi operatori dell’istruzione abbiamo il dovere, verso i nostri figli, verso le giovani generazioni, di guardare avanti. Lo smart working è anche e soprattutto razionalizzazione del lavoro, raggiungimento degli obiettivi con percorsi più veloci e più concreti e contributo alla sostenibilità ambientale, un tema che abbiamo visto sta tanto a cuore al Presidente Draghi. In questa Assemblea Nazionale – ha concluso Iaconianni – ho toccato con mano che una scuola nuova è possibile, anzi, già esiste e siamo certi che da domani grazie al contributo di tutti potremo confrontarci con il Ministero per far si che da una scuola smart possa nascere una scuola che sia nuova non solo nei termini, ma particolarmente nella sostanza, una scuola che possa essere luogo di formazione al passo con i tempi e non fuori contesto. E’ questo quello che si aspettano i nostri docenti, è questo quello che si aspettano i nostri studenti con le loro famiglie, è questo quello che merita il nostro Paese!»