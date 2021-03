Maiori, lavori alla condotta sottomarina di scarico. Sub all’opera

Maiori, costiera amalfitana. Iniziano i lavori per la sistemazione della condotta sottomarina di scarico grazie all’intervento di sub specializzati che si sono immersi nelle acque antistanti la spiaggia della cittadina costiera per procedere alle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da rendere efficiente la condotta che riveste un’importanza fondamentale per la città.

Vi terremo aggiornati sull’andamento dei lavori.