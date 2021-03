Maiori, in vendita la spettacolare “Villa Saracena”

Maiori. E’ in vendita “Villa Saracena”, una storica torre costruita più di mille anni fa, all’epoca utilizzata per avvistare le navi pirata, la torre venne rinnovata e trasformata in una residenza privata all’inizio del 1900, altre camere vennero aggiunte in seguito. La costruzione – come riporta “Casa.it” – è su più livelli, 400 mq coperti, 6 camere da letto, con in cima una terrazza panoramica, piscina, jacuzzi, ampi giardini terrazzati e parcheggi.

Contornata da una splendida vegetazione mediterranea e circa 30.000 mq di terreno roccioso rimodellato in terrazze, offre una vista mozzafiato sul mare

Sotto la proprietà vi è una piccola baia, dove le ombre proiettate dal fondale roccioso fanno si che il mare cambi colore, dal blu profondo al verde smeraldo per poi diventare bianco e trasparente accanto alla riva ghiaiosa.

(foto d Casa.it)