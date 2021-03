Maiori immondezzaio di mezza Costa d’Amalfi! L’attacco di Elvira D’Amato, sabato diretta streaming. Continua la guerra contro l’amministrazione Capone che vorrebbe far convogliare reflui e rifiuti di mezza Costiera amalfitana in località di grande suggestione naturalistica ed ambientale come il Demanio. Cui prodest?

Ecco il post di Maiori di nuovo guidato da Elvira D’Amato