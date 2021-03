Maiori, Gerardo Russomando: “Quanto è lunga la strada per il sogno dell’immunità di gregge”.

Il vaccino day in Italia c’è stato il 31 dicembre 2020.

C’è chi crede che la soluzione al problema della pandemia sia quella dei vaccini per arrivare quanto prima all’immunita’ di gregge.

Per il momento, in costiera amalfitana, non si conosce neanche il numero dei vaccinati finora.

L’unica informazione che si riesce a reperire dal sito della Regione (i Sindaci non sanno assolutamente niente) è il numero di “aderenti alla vaccinazione” per singolo Comune.

C’è da presumere che il numero dei vaccinati sia comunque inferiore.

Nella Tabella allegata non sono indicati numeri per Tramonti e Scala perché per questi Comuni non esiste alcuna informazione.

Questo lo stato dell’arte al momento.

Ogni ulteriore commento appare superfluo.