Maiori Film Festival il forma con la Campania in zona rossa Un nuovo format (dal vivo e online) della storica rassegna della Costiera Amalfitana, che ora diventa solo Maiori Festival per rispondere ad una esigenza di un rinnovamento che mette al centro la persona e la scoperta dei valori identitari, calandola nella comunità intesa come territorio da valorizzare, tutelare e salvaguardare. Un cambiamento che parte dall’individuo, in grado di influenzare positivamente la società di cui fa parte attraverso un processo di condivisione e partecipazione attiva per rinascere più forte e creare le premesse per un progetto comune. Lo start ufficiale ci sarà il 21 marzo (sugli eventi non in streaming ci sono ancora tanti punti interrogativi, viste le nuove ordinanze in materia pandemica) mentre il sipario calerà il 24 ottobre, ma nella programmazione sono presenti tantissimi appuntamenti a lungo termine fino a dicembre. La preview del festival parte oggi, dalle 12, sui canali social della kermesse, con la presentazione del logo, video e concept artistico «nuove identità» ideato da Salvatore Dell’Isola, che si fonda su linee già tracciate, legate a storia, tradizioni, profumi e sapori.

GLI APPUNTAMENTI

Domenica 21 marzo, alle 10.30, il primo appuntamento prevede l’itinerario «Maiori e il suo passato» alla scoperta di una location più autentica, quella precedente alla disastrosa alluvione del 1954, nascosta tra i suoi vicoli, grandi palazzi, torri e baluardi. Il format tourbook si arricchisce di nuovi strumenti che renderanno l’esperienza ancora più suggestiva: giardini, affreschi, chiese e viste panoramiche mozzafiato verranno rese più emozionanti dall’utilizzo di cuffie wireless con playlist musicali personalizzate. Si parte dall’Obelisco di Santa Maria a Mare sul lungomare Amendola. Il percorso si snoderà poi sul corso Reginna, edicola votiva Madonna delle Catene, Casa Mannini: baluardo di San Sebastiano, casale dei Cicerali, Nuova Chiunzi, casale dei Cicerali basso, Palazzo Mezzacapo con i suoi giardini, collegiata di Santa Maria a Mare e chiesa di Santa Maria del Carmine. L’arrivo della primavera, poi, vuole essere un simbolo di rinascita attraverso un concerto di musica da camera serale in streaming, in onda sulle piattaforme social del festival con opere di Vivaldi, Bach, Pachelbel e Elgar. Si prosegue il il 30 con una rappresentazione sacra nel centro storico, sempre online, il 24 aprile con Sui passi dei pellegrini, visita e concerto al santuario dell’Avvocata, l’8 maggio con Cinemaiori, il 22 con Suggestioni medievali, il 30 maggio con Alta via storica ad Erchie, il 1 giugno con note e passeggiate che si svolgeranno nell’incantevole Sentiero dei Limoni e poi ci saranno masterclass, spettacoli, competizioni per batteria e laboratori per bambini. «Potremmo parlarvi di chiese, palazzi e monumenti spiega il direttore artistico – di grande interesse, dell’arte presepiale e di a mulegnane ca ciucculata, dei limoneti e di Roberto Rossellini, che qui trovò l’ispirazione, guardando paesaggi e i personaggi locali, per i suoi capolavori del neorealismo ma, per la narrazione dei contenuti che hanno le radici ben piantate nella tradizione, ci siamo avvalsi della moderna tecnologia attraverso la realizzazione e la messa in onda sui social media di un video spot che, grazie alle immagini, racconti la nuova idea del festival e di un moderno logo che trasmetta il cuore pulsante di ciò che sarà un percorso artistico in cui ogni persona possa sentirsi parte integrante».