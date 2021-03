Maiori e il depuratore. I casi di Positano e Amalfi e lo studio del 2017. La sindrome Nimby

Facciamo una analisi serena della situazione depuratore a Maiori in Costiera amalfitana . Ieri c’è stata presentazione del Grande Progetto di “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno”.

All’incontro sono stati presenti – oltre al sindaco di Maiori Antonio Capo e il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – anche Angelo Cavaliere, Rup e dirigente del settore Ambiente della Provincia, Paolo Massarotti custode giudiziario dell’impianto di depurazione e consulente della Procura della Repubblica di Salerno, Giuseppe Vitagliano direttore generale Ausino S.p.A., l’Avv. Amministrativista Lorenzo Lentini, Simone Venturini direttore di Technital e progettista dell’intervento, Vincenzo Belgiorno professore ordinario di Ingegneria sanitaria-ambientale presso UNISA, direttore generale Ente Idrico Campano. Moderava gli interventi Ivana Infantino, giornalista de Il Mattino e ha concluso Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente e Assessore all’Ambiente della Regione Campania.

LA SITUAZIONE A MAIORI, I CASI DI POSITANO E AMALFI

La situazione a Maiori è che non si è MAI riusciti a fare un depuratore, chi lo ha fatto, Positano e Amalfi, hanno un turismo balneare di qualità, Positano ha ottenuto anche la Bandiera Blu. Ma se chiedete ai cittadini se sono contenti di avere un depuratore al centro dicono di no e i costi sono stati esorbitanti . Dunque delocalizzare l’impianto è una scelta meno impattante, ma l’impatto i sarà. La condotta sottomarina sarebbe sicuramente meglio per la città, ma anche la condotta rischia di avere danni , come è successo a Positano. Bisogna dire che con la sensibilità ambientale che c’è oggi a Positano non si sarebbe mai fatto un depuratore al centro, però è stata una scelta illuminata quella dei Sersale fare il depuratore, ha permesso a Positano di fregiarsi come paese più balneabile della Costiera . All’epoca importante era fare il depuratore, ora è dove farlo. Sicuramente nessuno lo vuole dietro casa sua, la sindrome Nimby

LA SCELTA DI MAIORI SCELLERATA? PUO’ DARSI, MA IN PASSATO COSA HANNO FATTO?

La scelta di Maiori è scellerata sicuramente, come dicono gli oppositori, ma non solo per colpa della classe politica odierna. Sono scellerati tutti coloro hanno governato il paese in questi decenni perché non hanno trovato una soluzione, è inaccettabile che un paese della Costiera amalfitana non abbia una soluzione al problema della depurazione – Anche Positano piange per aver sacrificato il centro del suo paese con un depuratore , altri tempi, ma all’epoca un’amministrazione lungimirante aveva pensato che con una migliore offerta ambientale si poteva avere un turismo migliore e la depurazione era considerata una priorità assoluta.

LA SINDROME NIMBY

Not In My Backyard, non nel mio cortile: forma di protesta di un gruppo di persone che vede minacciata la sicurezza della propria area di residenza dall’insediamento di opere sociali indesiderate; per estensione, chi vi partecipa. Naturalmente conosciamo tutte le obiezioni ai parcheggi sotterranei: che provocano danni ambientali, alterano l’arredo urbano, distruggono verde, per le discariche, per i depuratori . Quindi tutti li vogliono, ma non nel proprio cortile (Nimby, ovvero «not in my backyard»).

IL PROGETTO ALLA PROVINCIA DEL 2017. Un milione di euro solo di progettazione, per ora