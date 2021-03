Maiori, domani i vaccini agli over80 ma nessuno è stato chiamato. Lo sfogo dei cittadini su Fb

Maiori-Minori. Come preannunciato dai sindaci domani mercoledì 10 marzo, presso il Centro Anziani al Corso Reginna 71 di Maiori, dovrebbero partire le vaccinazioni anti-Covid19. Ma da alcuni post Facebook apprendiamo che non sarà proprio così…

“Attendiamo con ansia. Appena alcuni giorni fa il Sindaco annunciava ufficialmente che anche Maiori avrebbe avuto il suo centro vaccinale anticovi19. Qualche giorno dopo veniva comunicato pure a mezzo organi di stampa che la vaccinazione avrebbe avuto inizio per Maiori e Minori il giorno 10 marzo presso il Centro anziani di palazzo Mezzacapo individuato dalle autorità local i.Incomincia cosi l’ansia dei cosiddetti soggetti fragili che attendono il vaccino come me una manna scesa dal Cielo. Ma a poche ore dal giorno fissato, a quanto è dato sapere nessuno appartenente alla fascia debole è stato convocato. Il silenzio regna. Sono scomparsi i vaccini o addirittura la sede individuata?”, ha scritto su Facebook l’ex sindaco di Maiori Mario Civale.

“Non si può perdere tempo nel campo della salute! Perché la vaccinazione non parte e perché è partita per i pari aventi diritto per altri paesi della stessa costa di Amalfi! I diritti dei cittadini così facendo vengono disattesi…disorganizzazione completa o altro?”, ha precisato un altro cittadino.

E, ancora, ha tuonato Sigismondo Natri: “Possibile che nessun organo d’informazione – tv, radio, giornali – abbia sentito il dovere di indagare sul perché, in questo territorio, gli ultraottantenni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, hanno avuto accesso alla vaccinazione anticovid (al P.O. di Castiglione di Ravello, a Positano e, per quanto riguarda Cetara e Vietri sul Mare, a Salerno), mentre NE SONO ANCORA PRIVATI – fino a oggi, non si sa cosa avverrà domani – QUELLI RESIDENTI A MAIORI E MINORI? Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, è informato dell’evidente grave intollerabile disservizio che continua a esporre gli anziani, residenti in questi due comuni, al rischio di contagio? Con conseguenze che si possono ben immaginare? O veramente non importa niente a nessuno?“.