Maiori . Convocazione Consiglio Comunale sul problema del depuratore , Capone rischia di andare in minoranza. Interrogazione di Conte

Maiori . Convocazione Consiglio Comunale sul problema del depuratore , Capone rischia di andare in minoranza. Il depuratore consortile, dove dovrebbe convogliare quasi mezza costiera amalfitana, è stata avversato non solo dalle opposizioni, dal comitato civico tuteliamo la Costiera amalfitana, ma anche dall’assessore di maggioranza Ruggiero che non è detto si porti qualcuno con sè

Intanto è partita anche una interrogazione parlamentare dell’onorevole Federico Conte ( LEU ) in seguito alla richiesta del Comitato civico tuteliamo la Costiera Amalfitana

Sulla vicenda del depuratore di Maiori occorre un intervento del Governo per tutelare il territorio e accertare che l’opera pubblica, dal forte impatto ambientale, non alteri il delicato equilibrio della fascia costiera. Per questo ho depositato presso la Camera dei deputati una interrogazione al Ministro della transizione ecologica. Il progetto presenta, a detta di comitati civici, enti locali e operatori turistici vari punti di criticità, tra cui lo scarso approfondimento dei dati sull’impatto ambientale e su quello a carico dell’economia turistica; l’elevato rischio idrogeologico, il mancato approfondimento di questioni di interesse archeologico, la difficoltà di gestione degli impianti in situazioni di emergenza, l’inquinamento acustico e il rischio disfunzione degli impianti in situazione di carico per i centri abitati, il rischio di fuoriuscita di liquami non trattati, il carico eccessivo degli impianti sul comune terminale di Maiori. L’intervento potrebbe qualificarsi come una opera invasiva, non adatta al contesto di costiera così delicato e fragile. Ci sono altre soluzioni proposte dagli stessi comitati locali che andrebbero valutate. Chiedo al Governo di promuovere un approfondimento e un’azione in questo senso.