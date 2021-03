Maiori, “Cambiamo Rotta”: «Il valore del no alla costruzione del depuratore consortile»

Maiori. Riportiamo il post pubblicato dall’organizzazione politica “Cambiamo Rotta” sulla sua pagina Facebook: «Abbiamo scelto d’impegnarci per la nostra comunità perché crediamo nei valori della libertà, perché siamo contro ad ogni modello di servilismo e di corruzione e perché siamo convinti che ogni persona possa essere al servizio della politica attraverso il suo libero pensiero!

Il modello politico maiorese degli ultimi anni, ci aveva abituato ad avere a che fare con un esercito di yes man che anteponevano i propri interessi a quelli della comunità; noi però abbiamo sempre creduto nel risveglio delle coscienze e finalmente quello che noi auspicavamo si è palesato stamattina. Attraverso una missiva l’assessore Mario Ruggiero

ha motivato il suo secco NO alla costruzione del depuratore consortile!

Questo NO, secondo il nostro parere, dovrà fare da apripista alle coscienze addormentate di Maiori, questo NO, non è solo un semplice diniego ad un’opera pubblica scellerata, è un NO secco al modo di operare di certi amministratori perché la libertà di pensiero è più forte della tracotanza del potere! Complimenti Mario!»