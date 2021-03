Maiori. Antonio Capone sul depuratore “Andiamo fortissimamente avanti, rispettiamo il programma”

Maiori ( Salerno ) . Sentiamo il sindaco della cittadina della Costiera amalfitana Antonio Capone sulla vicenda depuratore che sta infuocando la scena politica e le discussioni più del Covid – 19 . Sindaco, tutti contro questa sua scelta, cosa farà , ci ripensa? Il sindaco ha affermato:

“Andiamo fortissimamente avanti, stiamo lavorando a pieno ritmo per realizzare quanto abbiamo detto”. Ma ci sono molte contestazioni e chi si è mostrato anche contrario ? “Perseguiamo il rispetto del programma elettorale per il quale siamo stati votati, quindi non facciamo altro che rispettare questo programma , in base al quale i cittadini ci hanno scelto per governare il paese . Per noi è fondamentale e andremo avanti, stiamo anche organizzando un incontro di studio dove parleremo di depuratori e invitiamo anche Positanonews a parlare dell’esperienza Positano e del suo depuratore , ci sarà un collegamento in streaming con vari esperti per venerdì”.