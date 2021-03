Maiori. Hanno preso il via oggi mercoledì 10 marzo le operazioni di vaccinazione riservate agli anziani ultraottantenni di Maiori e Minori. Le prime dosi le stanno somministrando adesso presso il Centro Anziani di Maiori in Corso Reghinna, e proseguiranno nei giorni prossimi. Positanonews sul posto. Si ringrazia Valeria Civale per foto e video.