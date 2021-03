Mafie e ricambio generazionale.

Che il modus operandi delle mafie sia cambiato lo si evince da diversi fattori.

Si potrebbe parlare delle stese nel napoletano, ossia spari all’impazzata per la città da parte dei ragazzini in scooter che rivendicano il proprio territorio, chiamate così perché quando avvengono tutti si stendono per terra per evitare di essere ammazzati, o di quei valori mafiosi secondo cui “donne e bambini non si toccano”, andati perduti negli anni.

La mafia quindi muta, si evolve, e i pizzini che tempo a dietro avevano appena la quinta elementare, lasciano il posto a figli di boss sempre più colti, integrati nella società, con lauree e master nelle più prestigiose università europee.

E così, mentre si pensa che i clan Giuliano, Di Lauro, Mazzarella, etc girino ancora solo per Secondigliano, alla Sanità, a Forcella o ai Tribunali, o che le ‘ndrine operino solo per le viuzze della Calabria, la mafia si fa spazio all’interno del mondo dei social network indisturbata.

Gli investigatori si sono infatti resi conto che l’assetto interno delle varie cosche mafiose è notevolmente cambiato, e che i social vengono utilizzati anche per svolgere quelle funzioni tipiche malavitose, come minacciare qualcuno, o dare un ordine indirettamente.

Facebook è stato, negli ultimi tempi, teatro di grandi indizi per gli inquirenti, gettando le basi di molti arresti importanti, a causa di foto postate da mogli di latitanti, o stati e messaggi che nascondevano minacce vere e proprie postati da affiliati.

I membri della nuova mafia 2.0 hanno un tratto caratteristico che li accomuna, che facciano parte dell’Onorata Società, della Sacra Corona Unita, di Cosa Nostra e chi più ne ha più ne metta: l’egocentrismo.

Mentre infatti i vecchi boss avevano la tendenza a rimanere nell’ombra, a creare intorno alla propria immagine un’aura di mistero che li rendeva quasi eterei, i nuovi rampolli amano stare al centro dell’attenzione e far vedere al mondo chi comanda.

Un esempio eclatante di questo atteggiamento è visibile dai componenti della cosiddetta Paranza dei bambini di Forcella, con a capo l’ormai defunto Emanuele Sibillo, baby boss di soli 17 anni, ucciso poi a soli 19 da un proiettile alla schiena.

I baby affiliati avevano l’abitudine ad omologarsi tra loro, presentando tratti caratteristici molti simili, come una folta barba e vari tatuaggi sul corpo raffiguranti varie armi come pistole, mitra e tirapugni, ma soprattutto il numero 17.

Il diciassette stava infatti a rappresentare la diciassettesima lettera dell’alfabeto, la S di Sibillo il loro boss.

E quindi i ragazzi la tatuano, coniano l’hashtag “ES17” sotto le proprie foto, tappezzano i muri delle città.

Perché sono fieri di farne parte, perché tutti devono saperlo e avere paura di loro.

Il punto della mafia è quindi, è sempre stato e sempre sarà, il riuscire a non rimanere mai indietro alla società, ma ad esserne sempre al passo, o addirittura un passo avanti.