Lutto nel mondo dell’imprenditoria turistica della Penisola: è venuto a mancare Ciro Giglio

Lutto nel mondo dell’imprenditoria turistica della Penisola Sorrentina. E’ venuto a mancare Ciro Giglio, imprenditore alberghiero, lascia la moglie Grazia e i figli Francesco, Annabella e Ilaria.

La storia di Ciro Giglio è una di quelle ricca e vera, quasi difficile da raccontare, ma che l’ha sempre visto affrontare da protagonista la vita con la forza di chi non si arrende mai, di chi sta sempre in prima linea nel lavoro come anche negli affetti e nel sociale, di chi ha dato molto e ha ricevuto tanto. La sua forte esperienza, le spiccate capacità e conoscenze nel settore dei viaggi gli hanno consentito di iniziare coraggiosamente la sua avventura nel mondo turistico avviando una propria attività nel lontano 1962.

Alla fine degli anni Settanta, dopo anni di continua dedizione e duro lavoro, con l’acquisizione e l’apertura del Mar Hotel Alimuri, Ciro Giglio getta le basi per realizzare quello che sarà uno dei più grandi e solidi Tour Operator e gruppi alberghieri operanti in Penisola Sorrentina e nel Sud Italia, oggi costituito da sei alberghi: Nastro Azzurro Resort, Atlantic Palace, Conca Azzurra Resort, Vista di Capri e Tenuta Montecorbo.

La sua consolidata esperienza di imprenditore sempre sensibile e attento rispetto alle esigenze del territorio, ne ha esaltato doti e competenze professionali, ma soprattutto carisma e personalità all’insegna di una naturale diplomazia improntata a una senso di umanità, disponibilità e semplicità, un vero maestro di vita. I grandi capitani sono e si apprezzano nei mari in burrasca e Ciro, fuor di dubbio, era uno di loro.

Il vuoto che lascia la sua scomparsa è enorme e la tristezza infinita. La sua impronta rimarrà un insegnamento e un esempio indelebile per tutti quanti lo hanno conosciuto e per molti altri che lo conosceranno attraverso le testimonianze della moglie Grazia ed i suoi figli Francesco, Annabella ed Ilaria. Oggi c’è una nuova vita che lo aspetta in un mondo di luce eterna. Ci stringiamo alla sua famiglia e lo ricordiamo come uno dei più grandi esempi imprenditoriali nel campo dell’ospitalità.