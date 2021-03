Lutto nel mondo del calcio, scomparso a 55 anni l’ex arbitro torrese Maurizio Toscano

Lutto nel mondo del calcio: Maurizio Toscano è morto alla prematura età di 55 anni a causa di un male incurabile. Toscano faceva parte della sezione di Torre del Greco, era stato arbitro assistente di Serie A, collezionando 58 presenze nella Massima Serie e 124 gare in Serie B. Era entrato a far parte dell’Aia nel 1985, raggiunse la can A-B nel 2000. Il cordoglio della Turris: “La S.S. Turris Calcio partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Toscano e l’Associazione Italiana Arbitri per la prematura scomparsa del caro Maurizio. Torrese, stimato avvocato, ci lascia all’età di 55 anni. Entrato nell’Aia nel 1985, dopo l’esperienza arbitrale, aveva condotto una brillante carriera da assistente nei ranghi della Can A-B, condita da diverse designazioni internazionali“. Toscano era anche un avvocato e, questa mattina, è arrivato un messaggio anche dall’ordine degli avvocati di Torre Annunziata: “Ci stringiamo intorno alla moglie Milena, ai suoi figli, alla madre, al fratello Massimo ed a tutti i suoi cari. Riposa in pace Maurizio carissimo”, ha affermato il presidente Luisa Liguoro.