Lutto a Nocera Superiore: morto di Covid il maresciallo Alberto Carlucci

Nocera Superiore. Alberto Carlucci, maresciallo della Polizia Locale di Nocera Superiore, si era ammalato di Covid poco più di un mese fa. Il virus lo ha ucciso all’alba di ieri. Era ricoverato all’ospedale di Agropoli dopo che le sue condizioni si erano aggravate. Aveva 64 anni. Si era contagiato per un contatto familiare, un incontro fatale a cui il virus si è presentato puntuale all’appuntamento. «Non soffriva di altre patologie», ha raccontato ieri pomeriggio, tra le lacrime, la moglie ad un’amica quando la salma è arrivata nel cimitero della città. Ed è questo particolare che ha lasciato la popolazione sgomenta, anche perché il maresciallo Carlucci era noto e, soprattutto, ben voluto. Oltre la moglie, è un’insegnante, lascia due figli entrambi maggiorenni. Il primogenito è un ricercatore impegnato in studi di sostanze psicotiche. Lavora in Lombardia e non è potuto rientrare in tempo per assistere alla tumulazione del padre. Poi c’è la figlia minore, studentessa universitaria.

«Ci lascia – ha dichiarato il sindaco Giovanni Maria Cuofano – una persona perbene, un lavoratore serio, un esempio di attaccamento alla divisa e allo spirito di servizio che ha sempre scandito la sua attività al Comando di polizia locale del nostro Comune». Carlucci oltre a lavorare in ufficio, effettuava anche servizio di pattugliamento. Negli ultimi mesi si stava interessando di abusivismo edilizio. «Non si tirava mai indietro, era sempre disponibile comprendendo le difficoltà dovute alla carenza di organico della polizia municipale – ha precisato il sindaco – non sono parole di circostanza ma dette con il cuore e con sincerità. La sua morte ci ha profondamente addolorati». «La triste scomparsa del nostro concittadino – ha aggiunto Cuofano – ci sia da monito per assumere comportamenti ancora più responsabili e prudenti. Evitiamo ogni forma di assembramento, sia al chiuso che in strada, adottiamo tutti i presidi protettivi, rispettiamo il distanziamento e le regole previste».