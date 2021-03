Lutto a Massa Lubrense: il covid-19 porta via una donna di 79 anni

La notizia che mai avremmo voluto dare riguarda una nuova vittima da covid-19 in penisola sorrentina. Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, lo rende noto alla sua comunità. In base alle dichiarazioni del sindaco, la donna era ricoverata in ospedale.

Purtroppo ho brutte notizie – scrive il primo cittadino. E’ con grande tristezza che vi comunico la morte di una nostra concittadina di 79 anni colpita dal CoViD. Nonostante le cure ricevute in un ospedale napoletano non ce l’ha fatta.

Un abbraccio forte ai due figli già duramente colpiti in questo periodo dalla perdita del loro papà. Le mie condoglianze si estendono a tutti i familiari per questa dolorosa perdita. Sono questi i sentimenti miei personali e dell’Amministrazione Comunale. Sono certo in questo modo di interpretare il cordoglio sincero di tutti i massesi.

Anche la redazione di Positanonew si unisce al dolore di Massa Lubrense