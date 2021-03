Luna Rossa non ce l’ha fatta, New Zealand vince l’American’s Cup

Luna Rossa non ce l’ha fatta. E’ New Zealand ad aggiudicarsi la 36ª edizione della Coppa America battendo per 7-3 gli italiani di Luna Rossa nella regata decisiva, la decima della serie, disputata nella notte al largo di Auckland. I neozelandesi si sono quindi riconfermati campioni per la seconda edizione consecutiva e per la quarta volta da quando partecipano alla Coppa America. Francesco Bruni, co-timoniere di Luna Rossa insieme a James Spithill, ha rilasciato le prime dichiarazioni al termine della gara, quella che ha segnato la vittoria dei Kiwi: “È stata un’esperienza fantastica, volevo complimentarmi con New Zealand, hanno fatto un lavoro fantastico. Devo congratularmi con l’equipaggio di Luna Rossa e tutto il team, abbiamo mostrato a tutto il mondo che possiamo farcela anche noi. C’è stata un po’ di sfortuna negli ultimi giorni, ma secondo me il team ha fatto un ottimo lavoro“. Il velista siciliano ha parlato anche del futuro: “Voglio dire che non è finita, il signor Bertelli e Luna Rossa ci riproveranno: abbiamo fatto tanta esperienza e sono felice di quello che ha fatto la squadra. Grazie Italia per il supporto“.