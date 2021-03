LUIGI PETRONE interrogazione: situazione in città relativa alla lotta anticovid-19, pessima organizzazione a Cava

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) La situazione epidemiologica che ha colpito negli ultimi 20 giorni la Regione Campania e la nostra amata città, non permettono ad oggi di poter dormire sonni tranquilli relativamente al futuro ed alla salute dei nostri concittadini, di cui Lei è il tutore in materia di sicurezza della salute pubblica.

Abbiamo già vissuto tutti con enorme sacrificio e difficoltà il primo lockdown, che ha lasciato sull’orlo della crisi moltissime famiglie, piccoli imprenditori nonché l’intera città.

Signor Sindaco, quale massima autorità sanitaria sul territorio, non può certo ignorare i bisogni di salute dei cittadini.

Mi rivolgo di nuovo a Lei dott. Vincenzo Servalli, nella sua qualità di tutore della sicurezza e della salute pubblica, per conoscere le ragioni e le intenzioni della Sua Amministrazione su le questioni rilevanti e di interesse generale che sinteticamente passo ad illustrarLe.

Vi è la necessità impellente di prevenire una “situazione suscettibile”, che potrebbe compromettere in modo sostanziale la lotta anticovid nella nostra città, che presenta ritardi immotivati che non hanno e non meritano giustificazioni.

Si accusa una pessima organizzazione sul territorio cavese messa in movimento solo il 13 marzo, mentre, in Provincia di Salerno, la vaccinazione degli over 80 è partita il 13 febbraio per registrare poi, al 26 febbraio, già circa 10mila vaccinati su un numero di 27mila aventi diritto.

Vista la Sua latitanza, La città è fortemente in apprensione, percossa, titubante, timorosa e per questo vuole avere cognizione di quanto sta accadendo.

La cittadinanza, di cui ci facciamo tramite e portavoce, vuole sapere:

– Come mai l’unità di crisi non viene convocata;

– dei circa 647.415 vaccini finora distribuiti in Campania (di cui 572.342 effettuati) quanti né sono stati assegnati e consegnati alla città di Cava de’ Tirreni;

– se fossero pochi i vaccini, a chi è imputabile la colpa;

– quante vaccinazioni sono state eseguite tra i cittadini cavesi;

– a chi è imputabile la responsabilità del ritardo della vaccinazione degli over 80;

– qual è il tipo di organizzazione che è stata allestita per vaccinare a domicilio, i malati, gli allettati, gli invalidi e i residenti nelle case di riposo;

– quali i mezzi di autotrasporto sono stati previsti per i cittadini con difficoltà motorie che non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente con mezzi propri;

– quale organizzazione è stata approntata per fronteggiare la vaccinazione di massa nel momento in cui si avranno i vaccini per tutte le fasce;

– come mai l’Ospedale di Cava non è stato adibito anch’esso a centro di vaccinazione;

– quale ausilio necessario, logistico e tecnico, è stato predisposto per i medici di base e gli operatori sanitari fondamentali per una vaccinazione di massa rapida ed efficiente;

– quali incontri soso stati tenuti con i “medici di base” per delineare al meglio le fasi operative per farli entrare negli ingranaggi dell’organizzazione da apprestare sul territorio;

– come mai le Aggregazioni Funzionali Territoriali “AFT”, con ruolo unico nelle cure primarie (per medici di assistenza primaria, medici di continuità, assistenziale, specialisti ambulatoriale – con l’obbligo per tutti di aggregarsi in forma organizzative mono-professionali) sono state istituite solo a maggio scorso ed a chi è imputabile il ritardo;

– dove le AFT sono state collocate; chi sono i responsabili che pur pagati non hanno fatto il proprio dovere; quali gli importi pagati ai responsabili operativi e ai beneficiati;

– quando e dove sono state istituite ed allocate sul territorio comunale, le Unità Complesse di Cure Primarie “UCCP”, forme organizzative multi professionali;

– quali le motivazioni della eventuale non istituzione delle Unità Complesse di Cure Primarie “UCCP”.

Per quanto esposto, per il territorio della città di Cava de’ Tirreni, emerge chiaramente anche la responsabilità, l’approssimativa gestione, la scarsa presenza e la carente organizzazione dell’ASL SALERNO e dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Per tale motivo, sono a chiederLe quali interventi ha effettuato e quale ritiene di effettuare, presso le Direzioni dell’ASL SA e dell’ A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, per ottenere un maggiore impegno da parte di tutti, per imprimere un’accelerazione per vincere, al più presto, questa battaglia contro il Covid-19.

Per quanto succintamente esposto, sono a chiederLe, nel merito, quali provvedimenti di ogni genere, ordine e grado intende adottare in tutte le sedi più opportune, nessuna esclusa.

Per quanto sopra richiesto, con la presente Le confermiamo di volere una risposta scritta, che Vorrete portarla a conoscenza di tutti i Consiglieri dandone lettura nel prossimo Consiglio Comunale.

Infine, ci riserviamo di meglio approfondire l’interrogazione, in Consiglio Comunale ed in particolare nella Commissione Sanità e Servizi Sociali, che la dott.ssa Landi a cui la presente viene inviata per conoscenza, vorrà gentilmente convocare ad “horas”, certi che provvederete nell’ interesse esclusivo dei nostri concittadini,

porgiamo distinti saluti LA FRATELLANZA