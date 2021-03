Lucio Dalla, Positanonews lo ricorda a 9 anni dalla scomparsa.

Era il 1° marzo 2012 quando la morte improvvisa strappava all’esistenza Lucio Dalla: cantautore, musicista, perfino attore, l’artista bolognese continua a vivere nel ricordo dei fan e di chi con lui ha condiviso sogni e progetti. Sembra ieri, eppure ci si appresta a celebrare un decennio dalla scomparsa di quello che fu uno dei cantautori più innovativi della musica italiana.

Lucio Dalla, la morte improvvisa 9 anni fa: cosa avvenne nell’hotel di Montreux

Stroncato da un infarto, all’età di 68 anni, Lucio Dalla si trovava in un hotel di Montreux per un tour in Svizzera. Proprio nella cittadina d’oltralpe si era esibito appena la sera precedente. Fu il suo collaboratore, Marco Alemanno, a scoprire per primo la disgrazia, pochi minuti dopo l’accaduto. La notizia fu resa pubblica dai frati della basilica di San Francesco d’Assisi su Twitter. Erano esattamente le 12:10 del 1° marzo, quando – 23 minuti prima dei lanci d’agenzia – i francescani ne annunciavano il decesso. Da lì lo sconforto del pubblico fu generale. L’incredulità e lo sgomento hanno pervaso chiunque ne avesse mai incrociato il cammino o avesse ascoltato inevitabilmente le sue note.