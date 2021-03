L’Ortoromi di Bellizzi lancia sul mercato il prodotto la “Rucola della Piana del Sele IGP”

OrtoRomi, Società Cooperativa di Bellizzi, specializzata in insalate di IV gamma, estratti di frutta freschi e zuppe pronte, presenta un’importante novità: la Rucola della Piana del Sele IGP (Indicazione Geografica Protetta), un prodotto di eccellenza del territorio salernitano. La Rucola IGP OrtoRomi sarà disponibile a breve nei banchi frigo delle migliori catene della grande distribuzione, con una “shelf life” (periodo di conservazione) di 7 giorni.

La Rucola della Piana del Sele IGP è un prodotto di IV gamma di alta qualità, già lavato e pronto al consumo. Per potersi fregiare del marchio IGP, la Rucola OrtoRomi viene prodotta seguendo il disciplinare del neonato Consorzio di Tutela della Rucola della Piana del Sele IGP. La sua qualità è controllata e garantita: viene infatti coltivata dalle aziende agricole socie di OrtoRomi, nei dintorni di Bellizzi (SA), un’area geografica estremamente fertile, specificamente vocata alla coltivazione della rucola per le particolari caratteristiche del suolo, di origine vulcanico-alluvionale, e climatiche.

A tutela della salute del consumatore e dell’ambiente, OrtoRomi si impegna affinché la filiera sia il più possibile sostenibile fin dalla fase della coltivazione dei prodotti, che segue innovativi sistemi di lotta integrata, a vantaggio di una riduzione dell’impiego di sostanze chimiche.

La selezione dei migliori semi, la coltivazione in area geografica specifica e le innovative tecniche di raccolta nel rispetto del disciplinare garantiscono le qualità organolettiche della Rucola della Piana del Sele IGP, la freschezza e croccantezza delle sue foglioline, nonché il suo connotante aroma speziato e piccante, particolarmente intenso, e la sapidità inconfondibile.

Il prodotto può essere consumato crudo come contorno, come ingrediente per saporite insalate miste, utilizzato per creare un originale pesto con cui condire pasta, riso o altri cereali, o per ideare saporite salse di accompagnamento per carne, pesce e formaggi. Dotata di proprietà benefiche, la Rucola della Piana del Sele IGP è un prodotto adatto per i consumatori attenti ad inserire nella propria dieta quotidiana alimenti salutistici.

La Rucola della Piana del Sele IGP viene confezionata in una pratica busta trasparente da 150 grammi (2 porzioni), che mostra in modo chiaro il prodotto e ne valorizza l’appetibilità. Il packaging riporta il marchio ufficiale del Consorzio di tutela della Rucola della Piana del Sele IGP e la dicitura “certificato da un organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf”, a conferma della garanzia da parte delle Autorità pubbliche sul sistema di controllo. La confezione è interamente riciclabile.

Organizzata con il marchio Insal’arte OrtoRomi, offre prodotti di alta qualità, sicuri, da filiera corta e controllata che rispetta i principi della sostenibilità autentica. Gusto eccellente, buoni valori nutrizionali, naturalità, freschezza, innovazione, alto contenuto di servizio: queste, le parole chiave dell’offerta.