ll gruppo “Maiori di nuovo” fa appello al senso di responsabilità sulla questione depuratore

ll gruppo d’opposizione “Maiori di nuovo” fa appello al senso di responsabilità in merito alle scelte che dovranno essere prese in merito al depuratore. Il tema, ampiamente discusso anche durante la scorsa campagna elettorale, è ancora ampiamente dibattuto anche sui social.

La Costa D’Amalfi – ricorda il gruppo nel post su facebook – è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio della umanità, quindi ogni decisione che interessa questo territorio tanto bello quanto fragile è nell’ interesse di tutta l’umanità. Ci si interroga – continua su facebook il gruppo – su questioni di umanità da parte di un assessore che si esprime in merito alla scelta della collocazione nel demanio di Maiori di un impianto di depurazione a servizio di altri cinque paesi. Da considerare poi anche il senso di umanità di un altro assessore che redarguisce il primo ma anche l’utilità per gli altri paesi, sottolinea il gruppo guidato da Elvira D’Amato

L’argomento è spinoso e sarà tema anche di una interrogazione parlamentare per iniziativa di un deputato pentastellato.

Le minoranze consiliari chiedono da oltre venti giorni di discutere nel consesso, sede naturale di ogni discussione e decisione amministrativa. Nessuna amministrazione può sottrarsi alla responsabilità delle proprie scelte conclude il post.

Valeria Civale