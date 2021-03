L’Italia dei furbetti!!! Sui vaccini la riflessione dell’ex sindaco di Maiori Stefano Della Pietra. Della Pietra, che è anche albergatore e imprenditore turistico di caratura nazionale, con un osservatorio he va oltre la Costiera amalfitana, fa una breve ed efficacia riflessione partendo dalla cittadina della Costa d’ Amalfi .

Sujit (nella foto) è in dialisi come purtroppo, altri nostri concittadini.

Com’e possibile che ad oggi lui, (che rientra senz’altro in una categoria a rischio), e tanti ottuagenari malconci non risultino ancora vaccinati, mentre tante persone più giovani ed in perfetta buona salute,( magistrati, giornalisti, amministrativi,amici degli amici, furbetti e furbacchioni), si?

Non so chi sia il responsabile del piano vaccinale, ma

questo resta un mistero rispetto al quale un paese come l’Italia dovrebbe interrogarsi e provvedere subito, in modo esemplare.