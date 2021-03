L’Istituto “P.Comite” di Maiori apre le iscrizioni alla scuola serale: ecco come fare domanda. L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori apre le iscrizioni alla scuola serale per l’anno scolastico 2021/2022.

La scuola serale statale, rivolta agli adulti e ai lavoratori, è valida per il conseguimento di Diploma dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e si articola in Enogastronomia, Sala e Vendita.

Possono iscriversi alla scuola serale statale le persone che hanno più di 18 anni di età, coloro che hanno smesso di studiare qualche anno fa, chi ha un diploma conseguito all’estaro (Paesi UE) e coloro che hanno bisogno di un diploma per un lavoro e anche per chi vuole impegnarsi in qualcosa di nuovo e stimolante.

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 5 marzo 2021 ed è disponibile in basso o sul sito web dell’Istituto www.istitutocomite.edu.it, e dovrà essere trasmessa all’indirizzo mail sais038002@istruzione.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente gli uffici di segreteria dell’Isitituto ai seguenti numeri: 089871028 – 089872464 – 0898541068

Qui la domanda di iscrizione al corso serale.