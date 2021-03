LETTERE DA PIANO DI SORRENTO – “COME DIFENDERSI DALLA PANDEMIA?”

Dopo un anno da quel maledetto febbraio 2020 eccoci a dover subire un nuovo lockdown: quasi tutta l’Italia è in zona rossa. Come difendersi? La domanda sembra sciocca perché tutti, o quasi, risponderanno con le misure cautelari tipo mascherina, distanziamento, etc. E in più sono arrivati i primi vaccini, bisogna avere fede, i vaccini ci salveranno. Ma vi è un altro male in questa pandemia, che non va sottovalutato, che ha già provocato danni seri, e cioè il danno psicologico. In altre parole, nel rispettare il lockdown, non abbiamo sofferto, o soffriamo, soltanto il disagio di non poter uscire, di incontrare amici e parenti, di svolgere lavoro, di confrontarci senza il timore di contagio, ma soffriamo anche mentalmente, siamo inghiottiti da una solitudine immensa, impalpabile. Un alt alla nostra mente, come se ci fosse imposto dal virus, da questo maledetto nemico che ridacchia alle nostre spalle e ci fa apparire come prigionieri, incapaci di reagire.

Quante volte, scherzando tra amici, ci siamo detti: “ Tutto sommato in galera si sta bene, si mangia e si beve a carico dello Stato, si può vedere la televisione ed avere altri benefici…”.

Oggi ci rendiamo conto che la privazione della libertà personale è il peggior male che ci possa cascare addosso. Ci viene in mente di pensare a tutti i martiri delle idee, a quelli che per un ideale di patria, di libero pensiero, di democrazia, hanno vissuto i loro giorni in prigione e ci dovremmo rendere conto di quanto dobbiamo a tutti questi eroi del silenzio, del sacrificio. Per esempio quanta è costata l’unità d’Italia? Nel Mondo quanti hanno sacrificato la loro libertà per difendere un principio, un’idea. Dopo quel che è avvenuto in questo momento, cominciamo a capire il concetto di libertà.

Ma oggi con l’avvento telematico, con il computer e i suoi derivati, si può continuare a lavorare. Dopo la chiusura delle scuole, si è trovata la Didattica A Distanza, anche se è un sistema che danneggia gli studenti e i professori, perché il contatto umano e sociale è indispensabile per la scuola. Oggi vi è Internet e chi vi sa navigare e chi ha dimestichezza con questo strumento ha potuto continuare il lavoro ed ha anche potuto distrarsi.

Ma questo basta? Non dimentichiamoci che l’abuso del computer, degli smartphone, ha prodotto un altro tipo di danno, soprattutto con l’isolamento della persona, che si traduce quasi con una collaborazione con il virus sotto il profilo psicologico. Quali possono essere allora le alternative per chi non sa usare il computer e non è addentro al mondo telematico? Vi sarebbe l’occasione di recuperare, in seno alla famiglia con la quale è consentito vivere, tutta quella emarginazione che nel tempo si è prodotta nei nuclei familiari, tra genitori e figli, quale occasione migliore per riprendere il dialogo in famiglia, ricomporre con i propri parenti l’interrotto colloquio, ritrovare le armonie perdute.

Si devono abbandonare tutti i preconcetti, gli egoismi, e riaccendere quei focolai di fraternità, di comprensione reciproca, riottenere quelle emozioni che sembravano dimenticate.

Al di sopra di tutto e di tutti esiste infine un’altra infallibile arma per fare regredire il virus, rimuovere quel masso che ostruisce la nostra visibilità cerebrale, per chi è in grado di farlo, e cioè lasciar pascolare la fantasia, l’immaginazione creativa, il pensiero in assoluto, perché niente e nessuno potrà impedirci di volgere la mente a tutto ciò che ci dà piacere, alle bellezze naturali, a tutto il bello che riusciamo a catturare, quella profondità del pensare in tutte le sue dimensioni, raggiungibili dal nostro io.

(avv. Augusto Maresca)