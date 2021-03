Le riflessioni di una madre. Per Virginia, dalla mamma Carmela Cuomo

Amore mio è il quinto compleanno senza di te.Ti chiedo scusa Virginia se nel giorno del tuo compleanno ti scrivo piangendo, conoscendoti ti saresti arrabbiata tantissimo, ti chiedo scusa se mi manca non solo la mia bella figlia ma anche una vera amica con cui confidarmi, ti chiedo perdono se ti avevo promesso di essere forte ed invece non riesco a trattenere le lacrime.E che a volte, specie in occasioni come oggi che dovrebbe essere il tuo compleanno sento la necessità di abbracciarti e invece, purtroppo sono qui solo a scrivere una lettera che forse, Tu mai leggerai.

Chi mi vuole bene mi dice che ora tu sei in cielo, mi proteggi e che Dio sceglie gli angeli più buoni della terra e se li porta con se.

Ma Dio non ha pensato che forse io avevo ancora bisogno di te piccola mia, non ha pensato che avrei voluto festeggiare il tuo compleanno riempiendoti di baci e di carezze invece di venirti a trovare piangendo al cimitero? Non ha pensato che al tuo compleanno avrei voluto regalarti una stupenda composizione di fiori invece di portarteli su una lugubre tomba?

Ora cara Virginia non ne sono certa se la favoletta del paradiso esista o sia solo finzione ma so con certezza che ti ricorderò nei momenti passati a piangere davanti ad una foto, ti ricorderò nelle notti più buie di solitudine, ti ricorderò nei momenti belli in cui mi stringevi forte a te, ti ricorderò ogni volta che leggerò i tuoi libri, e allora ti cercherò, ti cercherò con lo sguardo alzato verso il cielo poiché se è vero che li dimorano gli angeli è li che ti ritroverò.

Il tuo sorriso, i tuoi grandi occhioni verdi, la tua forza d’animo e la tua figura rassicurante sembravamo tu mamma io figlia saranno per me un ricordo indelebile che nessuno potrà mai cancellare dalla mia anima.Ti prometto Virginia. che sarò forte per te ed un giorno ci ritroveremo in un immenso abbraccio e festeggeremo tutte le feste di compleanno che ci siamo perse, io e Te…ti amo amore mio mi manchi ogni giorno di più … augurissimi amore mio