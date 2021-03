Lavori al costone tra Piano e Positano. Sfiorato incidente con autobus Sita

Positano. Al confine tra Piano di Sorrento e Positano continua a esserci il semaforo a causa dei lavori. Come si può vedere nel video di Positanonews, o vige il mancato rispetto del rosso oppure i semafori non sono sincroni. Come si giustifica tutto ciò? Poco fa sfiorata quasi una tragedia con un autobus della Sita che non riusciva a transitare a causa dei conducenti che arrivavano dalla direzione opposta.

La zona mostrata è l’area interessata dai lavori dell’Anas per mettere in sicurezza il costone roccioso. Sul posto presenti due semafori: uno in direzione Piano e l’altro poco prima di Positano. Due sono i motivi legati a quello che è accaduto: o i semafori non sono sincronizzati e provocano episodi come quello mostrato oppure ci sono conducenti irrispettosi della segnaletica verticale.

Fortunatamente gli operai sul posto si mettono sempre a disposizione per evitare problemi. Anche questa mattina sono intervenuti permettendo alle vetture di non “incastrarsi”.