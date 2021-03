Lavoratori stagionali del turismo, con il Decreto Sostegno in arrivo Bonus da 1000 euro per tre mensilità?

Probabilmente presa in considerazione l’idea dell’ex Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo (M5S) con il governo Conte che assicurerebbe una boccata di ossigeno a categorie di lavoratori da tempo totalmente dimenticati come quelli del turismo. Da più parti si dà risalto al varo di un nuovo contributo per aiutare chi è stato maggiormente colpito dalle conseguenze economiche dell’emergenza per la pandemia da Covid-19. Tuttavia, visto le passate esperienze, rimanere con i piedi per terra diventa sempre più consigliabile.

Il Governo Draghi sta lavorando con impegno al Decreto Sostegno, ovvero l’ex Decreto Ristori 5, per aiutare imprese, partite IVA e i tanti lavoratori in difficoltà a causa della crisi economica legata all’emergenza COVID-19. Tra questi ultimi dovrebbero senz’altro rientrare i lavoratori stagionali del turismo. Un comparto totalmente in ginocchio la cui ripresa, visto il dilagare del virus e delle sue varianti, sembra non essere per il momento presa in considerazione. Riprendendo una idea dell’ex Ministro del Lavoro, la pentastellata Nunzia Catalfo , il governo Draghi starebbe ipotizzando tre mensilità da 1000 euro a sostegno dei lavoratori stagionali come forma di compensazione dei mesi di lavoro persi nel 2021. Secondo le prime indiscrezioni riportate da organi di stampa specializzati, si potrebbe (il condizionale è d’obbligo)pertanto usufruire di un bonus da 3mila euro. Il bonus potrebbe essere erogato nella seconda metà di marzo 2021 nelle migliori delle ipotesi, o al massimo agli inizi del mese di aprile, tenendo conto che l’esecutivo dovrebbe pubblicare una bozza del Decreto Sostegno la prossima settimana. I beneficiari non dovrebbero essere diversi da quelli che hanno usufruito dei bonus precedenti e non dovrebbe essere erogato in base al codice Ateco di appartenenza. Oltre ai lavoratori stagionali del turismo ,il bonus spetterebbe alle seguenti categorie: lavoratori stagionali degli stabilimenti balneari; lavoratori in somministrazione operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA; lavoratori dello spettacolo; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio. Una platea di lavoratori che maggiormente continua a soffrire l’attuale crisi economica e che finora non è stata rappresentata in maniera adeguata tanto da essere presa in considerazione. Per quanto riguarda gli stagionali del turismo, ammontano ad oltre 500mila i lavoratori che dipendono da tale impiego che tuttavia non riesce a soddisfare le normali esigenze di sopravvivenza per le loro famiglie. La crisi economica derivante dalla pandemia da covid – 19 ha contribuito ulteriormente a mettere in evidenza una realtà già di per sé molto difficile. Le tante promesse non mantenute, la totale indifferenza degli enti preposti e finanche dei datori di lavoro hanno contribuito a far aumentare la diffidenza verso le facili promesse. Pertanto visto le passate esperienze, in attesa di concreti provvedimenti, rimanere con i piedi per terra diventa sempre più consigliabile. Un dato tuttavia è certo, semmai quelle che al momento appaiono indiscrezioni, si tramuteranno in realtà, un tale contributo potrebbe rappresentare una vera e propria boccata di ossigeno per innumerevoli famiglie che ormai da tempo sono ridotte alla povertà. – 07 marzo 2021 – salvatorecaccaviello