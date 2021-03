Laura Pausini vince il Golden Globe, un sogno diventato realtà

Laura Pausini vince il Golden Globe con “Io Si” (Seen) come migliore canzone originale del 2020, colonna sonora del film “La vita davanti a sé” tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary del 1975 con la regia di Edoardo Ponti con una strepitosa Sofia Loren. L’annuncio è stato dato ieri a New York durante i premi della Hollywood Foreign Press.

La cantante ha registrato la voce in Italia, durante il lockdown dello scorso marzo, nello studio ORS (Oliveta Recording Studio) a Castel Bolognese, mentre l’orchestrazione della Prague FILMharmonic Orchestra diretta da Richard Hein è stata registrata separatamente dal produttore Petr Pýcha e dal fonico Jan Holzner.

Il brano scritto originalmente in lingua inglese da Diane Warren, ha poi trovato nel testo in italiano di Niccolò Agliardi in collaborazione con la Pausini, la versione utilizzata quale colonna sonora del film. Il testo si ispira alla protagonista del film interpretata dalla Loren «una donna forte che si prende cura dei figli delle prostitute e sviluppa un legame speciale con Momo, un bambino musulmano con un carattere difficile» e rappresenta un dialogo immaginario tra la donna e il ragazzino.

La Pausini incredula della vittoria dichiara che non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano da quel famoso Sanremo di 28 anni fa e ringrazia su Instagram la Hollywood Foreign Press Association, dedicando il prestigioso premio “a tutti coloro che vogliono e meritano di essere visti”.

Un pensiero particolare lo rivolge alla Loren “Tutta la mia gratitudine e il rispetto per la meravigliosa Sophia Loren, è stato un onore dare voce al tuo personaggio, per trasmettere un messaggio così importante, di accoglienza e unità”. Non mancano i ringraziamenti all’Italia, al suo pubblico e alla famiglia, con un messaggio particolare formulato a sua figlia incoraggiandola a credere e non smettere mai di sognare così come ha fatto la madre!