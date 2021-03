Laura Pausini vince il Golden Globe con “Io sì/Seen” Ecco il video

Per Laura Pausini straordinaria vittoria ai Golden Globe per la migliore canzone con “Io sì/Seen”. Scritta con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren e Niccolò Agliardi per il film “La vita davanti a sè” con Sofia Loren, del figlio Edoardo Ponti, è la migliore canzone originale. Ascoltiamo il video

“Mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe Awards, che emozione pazzesca e che grandissimo onore. È veramente un privilegio essere la prima donna ad avere vinto con un brano tutto in italiano”, ha commentato a caldo Laura Pausini, che arricchisce il suo palmares di Grammy Award (2006) e quattro Latin Grammy Awards (2005, 2007, 2009, 2018), “sono felice per questo traguardo, soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone porta con sé, dedicato a tutti quelli che desiderano e meritano di essere visti. Ed essere la voce del personaggio di Sophia mi riempie di orgoglio.

Proprio in questi giorni ricorre il 28esimo anniversario da quella serata a Sanremo che mi ha cambiato la vita. E sorrido a pensare a quella ragazzina, che mai si sarebbe aspettata di arrivare così lontano. Dedico questo premio all’Italia, alla mia famiglia, alla mia bimba che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi e che sempre bisogna credere nei propri sogni”.