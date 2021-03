L’ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURAE CUORE PULSANTE DI PALMA CAMPANIA

L’Associazione Culturale “Naturae”, è nata nel 2017, presieduta dalla presidente Rosa Ferrante con una “Mission” ben precisa: trasmettere il senso importante della tutela e la salvaguardia di tutto ciò che è natura, intesa come ecosistema; basandosi sulla convinzione che da soli non si ottiene nulla, ma che è necessario unire le forze per poter dare un futuro e attenzione al bene più prezioso che l’essere umano abbia ricevuto in dono, la Terra immersa nel Cosmo.

L’Associazione “Naturae”, oltretutto, è un istituto formativo e culturale che, ispirandosi all’idea di cultura come fatto pubblico e collettivo, come un bene di carattere sociale, concorre alla complessiva crescita sociale e civile di tutta la comunità generazionale, mediante l’attivazione e la gestione di servizi, eventi e iniziative culturali ad ampio respiro.

Il nostro ideale è semplice ma allo stesso tempo molto stimolante: lavorare e camminare insieme per portare avanti un pensiero comune e condiviso, con l’obiettivo di costruire ciò che non c’è ancora…

Di seguito, si elencano gli eventi e le iniziative collegati fra di loro:

1)Patentino fitosanitario –

2)Primo livello (Difesa personale) per donne.

3)Orto sociale e progetto Chefren… 9 strutture in legno a forma piramidale con coltivazione fragole fuori suolo. Secondo progetto coltivazione insalata e portulaga.

Progetto con il centro Polifunzionale Peter Pan, con coltivazione di insalata di tutto il ciclo.

4)Prima e seconda edizione del Fashion Show… Moda, spettacolo, cultura, arte, musica… Eccellenze del territorio e dei paesi limitrofi. Con premiazione sportive.

5) Secondo livello (CORSO DI DIZIONE) con professionisti del settore.

6) Mostra di quadri

7)Sportello antiviolenza a cura della dottoressa Marina Falco

8)Concorso internazionale : LETTERA ALLA PANDEMIA… di cui libro finale con la raccolta delle lettere.

9)Presenziato al Comune di Palma Campania e Carbonara giornata contro la violenza sulle donne.

10) Iniziative future: premio giornalistico, formazione corso giornalismo, corso cinematografico, fotografico ecc.

E per ultimo, ma non per ordine di importanza, si cita l’azione di partenariato e protocollo d’intesa con la Cooperativa Fenice 2.0 Coop agricola e la Casa famiglia “LOnda Perfetta” al fine di indirizzare l’utilità della sensibilizzazione degli animi umani. Aprendo i canali diretti con madre natura in campo produttivo derivante dalla terra; teatralizzando sotto forma di eventi palcoscenici il messaggio leggittimo alla spesso non considerata corretto stile di vita, valorizzando le eccellenze millenarie che hanno regalato alla storia molte pagine da leggere. L’associazione inoltre, invita i talenti emergenti tendendo loro una Mano e, se necessario, spingendoli verso il loro speranzoso futuro.

Ferrante Rosa