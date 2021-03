L’Argentina U23 batte il Giappone e ricorda Maradona. Decisivo Gaich

Sta vivendo un periodo d’oro Adolfo Gaich, giocatore argentino che milita nel Benevento dove sta facendo un campionato straordinario. Tornato dai suoi connazionali U23 per le Nazionali, il N7 giallorosso ha dato modo di mostrarsi anche in Giappone dove i sudamericani hanno vinto proprio grazie ad un suo grande stacco di testa in mezzo all’area del Giappone. L’Argentina ha sfruttato l’occasione dell’amichevole per osservare un minuto di silenzio nel ricordo dei recentemente defunti Diego Armando Maradona, l’ex CT Alejandro Sabella e Leopoldo Luque, campione del Mondo con l’albiceleste nel ’78. I giocatori hanno anche indossato delle maglie celebrative che riportavano una foto Diego Armando Maradona all’interno dei numeri. Solo per un giorno, tutti dei 10. Sopra di essi, il nome di tutti i giocatori era stato sostituito dalla dicitura “1960 – ∞”, mentre sotto le maglie recitavano “ETERNAMENTE #graciasdiego” (Eternamente grazie Diego).