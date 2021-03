L’appello di Atex: “Anche in Campania un treno covid-free”

Campania. Atex propone all’amministratore delegato di Eav Umberto De Gregorio e all’assessore regionale al Turismo Felice Casucci di realizzare un treno covid-free. Ecco il messaggio del presidente Sergio Fedele.

I primi di aprile sarà realizzato un treno covid free che inizialmente, nella fase di test, andrà tra Roma e Milano. Questa soluzione sarà implementata soprattutto sulle destinazioni turistiche per l’estate e sarà un’occasione straordinaria per permettere a destinazioni come Firenze, Venezia, Napoli e tante altre di avere treni in assoluta sicurezza. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato e direttore generale di FS Italiane, Gianfranco Battisti.

Atex ha trasmesso una comunicazione all’amministratore delegato di Eav Umberto De Gregorio e all’assessore regionale al Turismo Felice Casucci affinché si valuti la possibilità di trasformare il Campania Express in un treno Covid Free.

Consapevoli che sia assoluta priorità l’inserimento nei progetti finanziati dai Recovery Fund della infrastruttura Metropolitana Sorrentina con collegamento alta velocità allo snodo di Castellammare, riteniamo che trasformare il Campania Express in Treno Covid Free sarebbe un segnale concreto indirizzato a migliorare la sicurezza dei turisti che scelgono la Penisola Sorrentina.