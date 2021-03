La zona rossa non oscura la bellezza e la magia di Positano

Positano, costiera amalfitana. Una città verticale insolitamente quasi deserta in questo periodo dell’anno in cui tradizionalmente si cominciavano a vedere i primi turisti. La zona rossa e le sue restrizioni hanno svuotato le strade e reso il paesaggio surreale. Ma la bellezza e la magia di Positano restano invariate e spiccano sul silenzio e sulle chiusure cui siamo tutti costretti. Il mare è di un colore intenso, incorniciato dalla piramide di case colorate. Tutto ci parla di bellezza e ci invita a sperare nella rinascita che ci auguriamo arrivi al più presto grazie anche ai vaccini la cui somministrazione, anche a Positano, continua senza sosta per proiettarci verso la fine di un incubo.