La tranquillità del Lunedì Santo a Positano. Ma che cos’è il Lunedì santo e cosa si festeggia di preciso?

Per la Chiesa cattolica oggi è un giorno molto importante. Dopo la Domenica delle Palme ecco che arriva il Lunedì Santo, il primo giorno della Settimana Santa, il giorno in cui si celebra l’amicizia, quando cioè si ricorda la giornata che Gesù trascorse a Betania in compagnia dei suoi tre grandi amici: Marta, Maria e Lazzaro.

I riti religiosi del Lunedì Santo prevedono letture durante la Messa che ricordano il valore dell’amicizia per i cristiani. Tuttavia c’è da dire che, originariamente, il giorno non era considerato parte del calendario liturgico, come i successivi martedì, mercoledì e venerdì.