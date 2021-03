I campionati di Eccellenza stanno per ricominciare e il Vico Equense rende noto che: “In previsione della riapertura dei campionati di Eccellenza la nostra Società mette a disposizione la sua struttura sportiva, di recente ristrutturata, come sede per l’effettuazione dei tamponi previsti per i calciatori e il personale tecnico”.