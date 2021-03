La Salernitana questa sera e’ di scena al tombolato contro il Cittadella

CITTADELLA-SALERNITANA (STADIO TOMBOLATO-ORE 19)

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, D’Urso; Tavernelli, Gargiulo; Beretta. A disposizione: Maniero, Manfrin, Benedetti, Camigliano, Frare, Smajlaj, Pavan, Rosafio, Ogunseye, Baldini. Allenatore: Venturato.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyombér, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Gondo, Tutino. A disposizione: Adamonis, Mantovani, Schiavone, Cicerelli, Djuric, Boultam, Anderson, Kristofersen, Kupisz, Barone, Durmisi, Kiyine. Allenatore: Castori

Arbitro: Manganiello di Pinerolo (Avalos-Nuzzi). IV Uomo: Volpi di Arezzo.

Sfatare i tabù per dare la definitiva svolta al campionato. È questo il diktat della Salernitana che questa sera sarà di scena allo stadio “Tombolato” nel turno infrasettimanale valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. I tabù riguardano i precedenti dei granata al Tombolato (mai una vittoria in campionato) e contro Venturato, il quale tra le mura amiche ha sempre avuto la meglio sull’ippocampo.

Castori non rinuncia al 3-5-2 per la sfida in terra veneta: in difesa bisogna ancora fare a meno dell’infortunato Aya, dunque spazio a Bogdan, Gyomber e Veseli, quest’ultimo ancora una volta favorito su Mantovani per il ruolo di ‘braccetto’ sinistro. Viaggia verso il rientro tra i titolari invece Tiago Casasola che tornerà ad occupare il ruolo di esterno destro con Jaroszynski sul fronte opposto. Al centro il terzetto composto da Di Tacchio, Coulibaly e Capezzi mentre in attacco Djuric potrebbe far spazio a Gondo con Tutino a completare il tandem offensivo.

I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-2-1: in attacco favorito Beretta con il tridente composto da D’Urso, Tavernelli e Gargiulo a sostegno. In cabina di regia possibile chance per capitan Iori mentre a guidare la difesa dovrebbe esserci l’ex di turno, Romano Perticone.

fonte: salernitananews