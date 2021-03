La Salernitana oggi all’arechi contro il Cosenza per restare nei primi posti

SALERNITANA – COSENZA – STADIO ARECHI (ORE 16)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. A disp. Adamonis, Mantovani, Sy, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi, Kiyine. All. Castori

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Trotta, Gliozzi. A disp. Saracco, Matosevic, Corsi, Bahlouli, Mbakogu, Carretta, Sacko, Bouah, Vera, Kone, Antzoulas, Sueva. All. Occhiuzzi

Arbitro: Volpi di Arezzo

Diretta: Dazn.com

Dopo la vittoria di Cremona, la Salernitana va a caccia di una continuità necessaria in vista del finale di stagione. “Non possiamo fare calcoli” ha ribadito il tecnico Fabrizio Castori alla vigilia dell’odierna gara col Cosenza che darà il via ad un altro tour de force che porterà i granata ad affrontare Cittadella e Brescia tra martedì e domenica. Nessun calcolo però, col tecnico marchigiano pronto a schierare la miglior formazione possibile, ovvero quella che “può dare maggiori garanzie”.

Senza Aya, in difesa si rivedrà Bogdan con Gyomber davanti a Belec. Il terzetto dovrebbe essere completato nuovamente da Veseli, ancora una volta in vantaggio su Mantovani per una maglia da titolare. Nessun dubbio invece su chi occuperà le corse laterali, ovvero Casasola e Jaroszynski, con Coulibaly, Di Tacchio e Capezzi al centro. In attacco c’è grande attesa per vedere all’opera l’ex Tutino, pronto a far coppia con Djuric, rinfrancato dal gol-vittoria di Cremona. Gli ospiti risponderanno col 3-4-1-2: in attacco attenzione a Marcello Trotta, innesto di gennaio dei calabresi, in tandem con Gliozzi. Alle loro spalle il trequartista Tremolada con Mbakogu, vecchio pupillo di Castori, pronto a subentrare a gara in corso. Annunciati tra i titolari invece gli ex di turno Schiavi e Sciaudone.

fonte salernitana news