La Salernitana batte la Cremonese per 1-0 e sogna la serie A

Castori voleva delle risposte dalla sua Salernitana e le ha ottenute sul campo della Cremonese nel pomeriggio di ogg,i grazie alla vittoria per 1-0 scaturita da una grande prestazione dei granata e dal solito Duric che ha trovato la rete. Al termine del match il tecnico campano ha commentato: “Questa Salernitana è tanta roba. Si tratta di una vittoria importantissima, frutto di una prestazione perfetta dei ragazzi. Non ci siamo mai allungati, dal punto di vista tattico siamo stati bene in campo dal primo all’ultimo minuto a cospetto di un avversario molto forte in tutti i reparti e che palleggia benissimo senza concedere grossi spazi. Noi abbiamo sbloccato il risultato subito, sfiorando il raddoppio poco dopo e concedendo veramente pochissimo. Per lo più su rimpallo. I calciatori si allenano benissimo, sanno perfettamente che non guardo in faccia a nessuno e pretendo sempre il massimo allenamento dopo allenamento. Non esistono titolari inamovibili, io osservo la quotidianità e cerco di creare una mentalità. Ogni giorno devono migliorare quanto fatto precedentemente, sotto ogni aspetto: corsa, attaccamento, spirito di sacrificio, lavoro duro per mettermi in difficoltà. Ribadisco un concetto: siamo tra le prime in classifica ormai da inizio stagione e credo sia diventato complesso anche per gli avversari affrontarci. Oggi era la terza partita in sette giorni, contro una Cremonese che poteva battere la Spal e che ha segnato 4 gol al Frosinone. La risposta fisica mi è sembrata interessante, in questi due giorni ho cercato di capire come stessimo per non schierare giocatori non al 101%”.