La protezione civile di Capri in cerca di altri volontari. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. A Capri volontari della protezione civile. Sono numerosi i capresi che hanno aderito al gruppo comunale dei volontari.

Fondamentale l’apporto che il gruppo di protezione civile sta dando in questi giorni sul fronte delle vaccinazioni. A proposito della somministrazione del siero: per capresi ed anacapresi over 70 nei prossimi giorni si saprà quali saranno le date per ricevere il vaccino direttamente sull’isola. «Angeli, eroi, volontari pronti per aiutare il prossimo – hanno detto commentando l’attività dei volontari della Protezione Civile dal gruppo Capresi Uniti che sostiene la maggioranza comunale guidata dal sindaco di Capri Marino Lembo – dedicano il loro tempo per la popolazione. Questi sono gli uomini e le donne della Protezione Civile una realtà di volontari che dedicano il loro tempo per stare accanto alla popolazione nonostante la propria vita privata e il lavoro. Una vera missione, una chiamata non per indossare una qualsiasi divisa, ma i colori della speranza, pronti per ogni emergenza o svolgere attività di supporto alla popolazione».

Al gruppo comunale di “Volontari di Protezione Civile – Capri”, secondo quanto previsto dal regolamento possono aderire tutti i maggiorenni che abbiano abituale dimora preferibilmente nel comune di Capri. «Uomini e donne capresi – hanno aggiunto dal gruppo consiliare Capresi Uniti – pronti a mettersi a disposizione della nostra comunità.

Un bel segnale verso cui l’amministrazione comunale ha provveduto a supportare il gruppo fornendo loro ogni materiale di sicurezza, Dpi, divise, dispositivi antinfortunistici e quant’altro per un organizzazione che aspira ad essere un solido e concreto punto di riferimento per la sicurezza del territorio comunale».