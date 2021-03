La proposta per rendere Capri Covid free: «Vaccinazioni in farmacia». Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Ad Anacapri un “vax day” per tutto il personale scolastico, mentre si rilancia la proposta di una vaccinazione integrale per le località turistiche. Seconda giornata di “richiamo” per gli over 80 che dopo la prima dose di siero sono stati convocati in questo weekend per la seduta che dovrebbe completare l’iter di immunizzazione. Un traguardo importante per centinaia di capresi ed anacapresi ultraottantenni che hanno aderito con entusiasmo e spirito di sacrificio, dando un prezioso esempio alle successive generazioni.

Ad Anacapri domani mattina sarà la volta del personale scolastico, residente sull’isola, under 65. Docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo, delle scuole di ogni ordine e grado di Capri ed Anacapri, si sottoporranno alla prima dose di vaccino. Intanto Costantino Federico, già sindaco di Capri che già da tempo aveva proposto una vaccinazione “a tappeto” per le località turistiche, idea condivisa e rilanciata poi da più parti, promuove di nuovo l’iniziativa suggerendo di utilizzare anche le farmacie. «Vaccinare tutti anche utilizzando le farmacie come punti di somministrazione – ha detto Costantino Federico – per fare di Capri zona bianca e consentire in breve tempo la ripartenza del turismo in piena sicurezza».