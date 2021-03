La proposta dei consiglieri di Su Per Positano

Come si prepara Positano alla riapertura?

Una nuova stagione è alle porte, con un 2020 difficile sulle spalle e ancora tante incertezze per il futuro.

Il gruppo consiliare di minoranza ritiene che sia doveroso utilizzare il tempo a disposizione per programmare e per non farsi trovare impreparati.

Per questo motivo i consiglieri di Su Per Positano hanno presentato un’interrogazione al Sindaco chiedendo quali azioni intende mettere in campo l’amministrazione per fronteggiare l’epidemia in corso.

La proposta è quella di promuovere l’apertura di un punto sul territorio comunale in cui sarà possibile effettuare tamponi, molecolari e antigenici, a residenti, lavoratori e turisti per tutelare la salute di tutti, senza la necessità di spostarsi altrove.

Guardandosi attorno, Sorrento propone il proprio modello “Penisola Sorrentina Covid free” che prevede tamponi in entrata e in uscita per i turisti, Capri promuove il protocollo “Proteggiamoci”, da sottoscrivere con le società che svolgono regolari attività sull’isola per monitorare i lavoratori pendolari.

Per quanto riguarda Positano, invece, non si conoscono ancora le iniziative proposte dall’amministrazione per fronteggiare l’emergenza.

Su Per Positano ritiene sia necessario e fondamentale introdurre nuovi strumenti per contenere e controllare la diffusione del virus, e per sostenere la ripresa, facendo sentire più sicuri gli abitanti di Positano ed i suoi futuri ospiti.