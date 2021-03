“La nostra Vittoria”: è nata la figlia di Fedez e Chiara Ferragni. “La nostra Vittoria”. Questa la frase che accompagna la foto pubblicata sulle pagine Instagram di Chiara Ferragni e Fedez, che hanno così annunciato la nascita della secondogenita, la sorella di Leone. La coppia ha pubblicato una foto della piccola nella penombra, illuminata da una lucina, mentre i due genitori la accarezzano.

Nata oggi, martedì 23 marzo 2021, mentre soltanto pochi giorni fa, il 19 marzo, il primogenito Leone ha compiuto 3 anni e i genitori gli hanno organizzato una festa in casa come è successo l’anno scorso a causa del lockdown.

Il nome della bimba è rimasto segreto fino a oggi, ma era trapelato che sarebbe iniziato con la lettera V: al Festival di Sanremo, infatti, Fedez ha indossato una camicia con le iniziali dei loro nomi (C, F, L) e in aggiunta la lettera V.

Anche in questo caso, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso, come per Leone, di dare entrambi i cognomi anche alla nuova arrivata.

Ferragni ha già annunciato che si prenderà un periodo di riposo dopo il parto per dedicarsi alla figlia.